Lokalproducerat mobilspel nominerat till internationell utmärkelse

Det är med spelet Sniper Extinction som spelproducenten The Station som blivit nominerade till att vinna pris – i hård konkurrens med internationella stortitlar som Angry Birds och Fortnite.



The Stations VD Mattias Nygren beskriver vad han tror gör just deras spel till en framgång.

– Vi har lyckats ta några av de bästa elementen från actionspel så som du är van att spela dem på PC och konsol och lyckats flytta det till en mobil plattform, säger han.