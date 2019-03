Ledarna cementerar sina placeringar i veckans Topplista

Gammal är äldst och T-Break håller tillsvidare ett stadigt grepp om tronen. Lika stadigt går det för Jevilo som nu legat på Topplistan i imponerande nio veckor!

Vi säger denna vecka farväl till Stone by Stone som petas från listan av förra veckans utmanare Pharmacist.



Första utmanare den här veckan är Jens Krongripen, född och uppvuxen i Blekinge. Han utmana nu listan med den sakrala klassikern Där rosor aldrig dör.



Andra utmanaren är Cherry Tess, ett band där nästan alla medlemmar bor i Blekinge. Bandet har spelat här och var i riket men även uppträtt i Danmark, Tyskland och Frankrike. Låten Please come back to me är en rykande färsk singel från bandets kommande album som är planerat att släppas till sommaren.



Här är veckans lista:

1. T-Break - The Very Last Day

2. Jevilo - Me And You

3. Pharmacist - You Bore Me Half To Death

Utmanare:

Jens Krongripen - Där Rosor Aldrig Dör

Cherry Tess - Please Come Back To Me

