Kampsång och Musikhjälpen i veckans Topplista

I toppen intet nytt i veckans Topplista - T-break håller förstaplatsen i ett tryggt grepp.

Förra veckans utmanare Cherry Tess krigade sig in på en andra plats, och det har blivit dags att säga hej för nu till Jevilo som nått maxgränsen på tio veckor på Topplistan.

Veckans första utmanare är Jan Löfgren som besjunger KHK med låten Vi Är. Han får utmanarsällskap av David Albin och låten Tillsammans ska vi vandra, som han skrev till förmån för Musikhjälpen 2018.

Här är veckans lista:

1. T-Break - The Very Last Day

099-101 01



2. Cherry Tess - Please Come Back To Me

099-101 02

3. Jevilo - Me And You

Går inte att rösta på

Utmanare:

Jan Löfgren - Vi Är

099-101 04

David Albin - Tillsammans Ska Vi Vandra

099-101 05

Rösta: