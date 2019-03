Tungviktare utmanar i veckans Topplista

T-Break håller stadig kurs och ser ut att gå mot ännu en lång sejour på Topplistan. Frågan är om tunga namn bland utmanarna kan skaka om nästa veckas lista?



Vad lägger du din röst på? Är det Jan Löfgrens hyllning till Karlskrona Hockeyklubb, varsel om domedagen eller snabba bilar?

Den här veckan är Karlskronabandet LineOut RockandBlues först ut att utmana listan med låten My Favourite Car. Bandet själva kallar låten en hyllning till Amerikansk bilkultur och dess snygga bilar. Musikaliskt har de rötterna i den tunga 70-talsrocken och medlemmarna har genom åren turnerat med olika coverkonstellationer. Nu är det dock full fokus på det egenkomponerade materialet.

Veckans andra utmanare är sångerskan Dea Norberg från Järnavik som här backas upp av äkta maken Robert Pettersson och hans band Takida. Bandet har funnits i 20 år och deras senaste singel "master" nådde nyligen toppen på svensktoppen.

Här är veckans lista:

1. T-Break - The Very Last Day

2. Jan Löfgren - Vi Är

3. Cherry Tess - Please Come Back To Me

Utmanare:

LineOut RockandBlues - My Favourite Car

Takida feat. Dea Norberg - Untouchable part 2

