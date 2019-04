Inställda Öresundståg när danska lokförare strejkar

En strejk på den danska sidan gör att de som ska ner till Danmark nu på morgonen får ta buss den sista biten över Öresundsbron.

Tågen går som vanligt från Blekinge ner till Skåne. Men i Hyllie får resenärerna alltså byta från tåg till buss för att ta sig över till Danmark.

Skånetrafiken har förberett sig och satt in bussar. Enligt rapporter på sociala medier från pendlare har trafiken fungerat under den tidiga måndagsmorgonen. Man har också satt in extra personal på Hyllie station, Malmö C, Lund C och Helsingborg C som ska hjälpa resenärerna.

Enligt uppgift ska strejken pågå fram till klockan 10.00. Även S-tågtrafiken i Köpenhamn ligger nere, enligt det danska tågbolaget DSB.