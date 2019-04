Le Lue och Mislay utmanare på Topplistan

Veckans utmanare Le Lue, Kent Petersson, bor i Mörrum och spelade hårdrock på 80-talet i Hatchet.

Bakom Mislay finns Mathias Navne från Karlshamn och Nadine sjunger lead.

Här är veckans lista:

1. T-Break - The Very Last Day

2. Jan Löfgren - Vi Är

3. Qantice - Without A Hero

Utmanare:

Mislay - You Got Me Thinking

Le Lue - Seventies Donna

