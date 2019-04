Ondska, brandmän och dansare

Här är veckans lista:

1. T-Break - The Very Last Day

099-101 01

2. Le Lue - Seventies Donna

099-101 02

3. Jan Löfgren - Vi Är

099-101 03

Utmanare:



Varg - Ondskan

099-101 04

Royal Republic - Fireman & Dancer

099-101 05



Rösta: