Vem kan avsätta kungarna av Topplistan?

Le Rue och Jan Löfgren fortsätter att tampas om andraplatsen samtidigt som långköraren T-Break håller ett handfast grepp om förstaplatsen.

Bandet vars skönsång varslar om undergången åtnjuter nu sin åttonde vecka i toppen av topplistan. Reglerna är sådana att man maximalt kan ligga tio veckor på topplistan.

Frågan alla ställer sig nu är ifall T-Break ska lyckas med en perfekt svit med tio veckor i topp – eller om någon ska lyckas peta ner dem?

Först att utmana är Blekingebon och musikläraren Johan Burman som under namnet Youman utmanar med låt om att göra världen till en bättre plats.

Veckans andra utmanare Magnus Haraldsson är ursprungligen från Västervik men bott i Blekinge de senaste 25 åren. Då han primärt är sångare och gitarrspelare så tar han datorn till hjälp med bas och trummor.

Här är veckans lista:

1. T-Break - The Very Last Day

099-101 01

2. Jan Löfgren - Vi Är

099-101 02

3. Le Lue - Seventies Donna

099-101 03

Utmanare:

Youman - For You And The Human Race

099-101 04

Magnus Haraldsson - My Angel Girl

099-101 05





Rösta: