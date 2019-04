Stor polisinsats efter grovt brott - fortsatt locket på

En stor polisinsats inleddes under kvällen och utredningen har fortsatt under påskafton. Det utreds som ett grovt brott men polisen vill inte gå närmare in på rubriceringen.

– Brottet klassas som en särskild händelse för att få loss resurser till utredningen, säger Evelina Olsson på polisens ledningscentral i region Syd.

Brottsplatsen har spärrats av och polisens tekniker har varit på platsen och gjort en teknisk undersökning. En polispatrull är fortfarande kvar på platsen.

Det finns ingen misstänkt för brottet och ingen är heller gripen. Polisen vill inte kommentera om någon har skadats i samband med det grova brottet.