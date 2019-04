Legendar från Sex Pistols gästade P4 Blekinge

Glen Matlock var bandet Sex Pistols första basist men efter kreativa meningsskiljaktigheter fick han tidigt lämna bandet och ersattes där av Sid Vicious.



Trots att han lämnade Sex Pistols tidigt hann han för evigt skriva in sig i den moderna musikhistorien genom att vara med och skriva de idag ikoniska låtarna Anarchy in the U.K. och God save the queen.



Hur punk är du idag jämfört med när du var med i Sex Pistols?



– Jag är nyktrare nu men jag har alltid följt punkens etik med att konstant ifrågasätta saker, säger Glen Matlock.



– Tillsammans med de killarna så skapade vi något som jag gillade just så men jag har gått vidare, jag har alltid strävat efter att skriva låtar som typ Ray Davies (frontman i The Kinks), men kanske då med lite starkare budskap, säger Glen Matlock



På fredagskvällen kommer Glen Matlock att spela ett akustiskt set som uppvärmning inför Karlskronabandet Bones spelning på Circo.