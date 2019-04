Trafikverket hoppas på en skyndsam utredning

Från Trafikverkets sida är man inne i ett tidigt skede av att utreda hur skadad gångbron faktiskt är.

– Vi kollar på skadebilden, vilka skador bron har fått och än så länge vet vi inte så mycket men vi hoppas på en skyndsam utredning, säger Lars Nilosjö, projektledare på trafikverket som ansvar för själva brofrågan.



– Utifrån resultatet från utredningen kommer vi ta ett nytt beslut om vi kan återanvända bron eller om vi är tvungna att bygga en helt ny, säger han.

Bedömningen är att det även i framtiden kommer att finnas en gångbro över E22 i Jämjö.



– Jag jobbar utifrån förutsättningen att det kommer att komma dit en ny bro, ja, säger Lars Nilosjö.

Även Peter Johnsson arbetar på Trafikverket och är den som är ansvarig för vägen och det var han som tog beslutet att sätta i de vakter som nu hjälper skolbarn att ta sig över E22 på ett säkrare sätt.

– Jag har medarbetare som just nu sitter i diskussioner för att hitta en bra lösning på den här situation. Jag har inte fått något besked ännu men hoppas ha det under morgondagen, säger Peter Johansson.



– Vi fortsätter med trafikvakter under veckan fram till det att vi har en annan lösning, säger Peter Johansson.