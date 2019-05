Countryklassiker och indiepop i Topplistan

För T-break och deras The Very last day har tiden runnit ut och man är framme vid tioveckorsspärren och går således inte att rösta på. Tack T-break!

Vem kommer ta anspråk på tronen? Laumas med sin Broken Reality eller kanske Jan Löfgrens Vi är?

Utmanar gör hopplocksbandet Why not och en gammal utmanare som gör comeback - Lisa Bouvier.

Här är veckans lista:

1. T-Break - The Very Last Day

Går ej att rösta på

2. Laumas - Broken Reality

099-101 02

3. Jan Löfgren - Vi Är

099-101 03

Utmanare:

Why Not - Desperado

099-101 04

Lisa Bouvier - Giveaway Heart

099-101 05





Rösta: