Hårt arbete och lite tur bakom framgången i superettan

Bottentippade nykomlingarna Mjällby AIF har visat att belackare och skeptiker haft fel. Just nu ligger de på tredje plats i superettan med fyra vinster på sju matcher.



Hetast i heta Mjällby just nu är anfallaren Jacob Bergström som har gjort mål i de fyra senaste matcherna.



Blir det lättare att göra mål när man har de här målen i ryggen?



– Ja det bygger på självförtroendet, det kan man inte sticka under stol med. När man är i det här flowet är det bara att köra på, säger Jacob Bergström.



Vad är det som gör att man hamnar i det här flowet?



– Gör man jobbet varje dag så ökar man chansen för att få bra självförtroende och göra bra grejer på planen.



Men även om hårt slit och arbetsmoral är nyckelfaktorer så menar han även att det även finns en gnutta tur med i spelet.



– Kan man jobba fram turen lite mer så hjälper ju det, säger Jacob Bergström.

Lyssna på när Mjällby tar emot Trelleborg – 18:55 onsdag 15 maj.