Låga EU-bidrag ställer till det för bönder

Sedan 2015 har över 5500 bönder runt om i Blekinge fått under 1 000 kronor i bidrag och vissa bidrag har varit på just över en krona och nästan 200 bidrag har varit på under 100 kronor.

Att handlägga och betala ut så pass låga bidrag är i många fall en förlustaffär för såväl Länsstyrelsen som sköter handläggningen, men även för bönderna som måste bokföra bidragen.

– Jag har ingen produktion på det sättet, så jag bidrar inte till matproduktionen utan mina bidrag är för mina hästar betar marken, det hade jag gjort ändå, säger Marcus Wennerberg som inte tycker att det är rimligt att så pass låga bidrag betalas ut.