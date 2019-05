Pontus förvandlar He-Man till Tom of Finland

Från att ha börjat med att bygga om trasiga figurer så gjuter och skulpterar han egna av silikon.

Hemma i lägenheten i Karlshamn står ombyggda plastgubbar som förvandlats till Star Wars-figurern Chewbacca, skådespelaren Eddie Murphy och blandningar av allsköns leksaker från olika genrer.

Ett projekt han jobbar med just nu är att bygga om He-Man-figurer till Tom of Finland-figurer. Tom of Finland eller Touko Valio Laaksonen var en känd finsk konstnär och gayikon, specialiserad på homoerotisk konst.

– He-Man är ju lite åt det hållet, så jag byggde om en He-Man till Tom of Finland. Just nu är det min favorit, då jag skulpterat den och det blev riktigt bra.

Lyssna på Pontus som berättar om sina skapelser.