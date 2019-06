Kommunala bilskador kostar skattebetalarna miljoner

– Kostnaderna är för höga och måste ner rejält, säger Kent Lindström som är logistikchef på drift- och serviceförvaltningen.



Under 2016 anmäldes 854 skadehändelser. Sedan dess har anmälningarna sjunkit. 750 bilskador rapporterades 2017 och den siffran sjönk förra året till 679. Reparationskostnaderna gick i fjol på totalt 2,7 miljoner kronor.



Enligt Kent Lindström är det ingen speciell grupp inom kommunen utmärker när det gäller bilskador utan skadorna dyker upp inom alla kommunens förvaltningar.



Kostnaderna för bilskador är idag betydligt högre än kostnaderna för all form av skadegörelse. Under 2018 var den totala skadekostnaden för skadegörelse i form av bränder, inbrott, krossat glas och så vidare 1,9 miljoner kronor.