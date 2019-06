Chans på 30 grader och risk för kraftig åska

Under måndagseftermiddagen förväntas varma temperaturer i Blekinge. SMHI:s meteorolog Madeleine Granlund



– Det finns definitivt chans att komma upp över 30 grader idag. Just nu ligger temperaturen mellan 20-25 grader i inlandet i Blekinge, men temperaturen kommer fortsätta stiga under eftermiddagen.



Under kvällen drar en kallfront in västerifrån som också innehåller regn- och åskskurar.



– SMHI har gått ut med en risk för kraftig åska och i samband med det kan det också förekomma kraftiga vindbyar. Det är osäkert om det gäller hela Blekinge, men främst i alla fall över den västra delen av länet, säger Madeleine Granlund.