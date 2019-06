Bygdens söner möts i duell på Sweden Rock

- Det blir all in, rakt in i kaklet. Ingen pardon, säger Jonte Andersén i The Bones, vilka har äran att avsluta nordens största rockfestival sent på lördag kväll.

- Jag vet inte vad jag kan förvänta mig för vi spelar aldrig hemma i Sverige, men jag är inte nervös, säger Adam Grahn från Royal Republic.

I Jämshög har man rest en sten över bygdens söner. Flera av dem är internationellt kända författare. De är det tidiga 1900-talets motsvarighet till dagens rockkändisar om man vill.

Men hur skulle punkmentaliteten hos Andersén och Grahn rimma med att kanske så småningom få sina namn på någon minnesplakett eller inristade på en sten i det offentliga rummet till minne av de bygdens söner de är?

Adam Grahn har funderat på att döpa någon gata efter sig själv, om man nu kan göra det, tillägger han. Och en sten låter ju inte så dumt.

- Det kan inte bli någon liten sten i så fall för det stadiet har vi redan passerat, säger Jonte Andersén.

Royal Republic uppträder på rockfestivalen på fredagen och The Bones på lördagskvällen.