Kommun tvingas lägga en kvarts miljard på nybyggd hall

Den ena långsidan på idrottshallen fylls just nu med ljuddämpande isolering till ett värde av drygt 230 000 kronor för att få ner volymen i hallen.

– Brandmännen har upplevt att det är en dålig ljudmiljö i lokalen. Det är alltid lätt att missa några detaljer i ett så stort projekt. Allting kan inte alltid bli helt rätt från början säger Karin Grimbe, projektchef på drift- och serviceförvaltningen i Karlskrona.

Arbetet pågår just nu med att lägga in isoleringen i väggen, något som passar bra enligt Per Jonsson, avdelningschef på räddningstjänsten Östra Blekinge.

– Då kan vi välja utomhusfys istället och välja andra träningsaktiviteter. Skulle det vara en dålig dag har vi alltid gymmet där vi kan träna styrka och kondition, så vi lider ingen jättestor skada av detta.

Räddningstjänsten uppger själva att de kunnat nyttja idrottshallen fullt ut fram tills dess att ombyggnationerna påbörjades.