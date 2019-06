Bröderna Ekman vann Kustjagaren på rekordtid

Totalt var 284 lag anmälda och startskottet small på Torhamnsudde klockan halv 11 i strålande sol.

Sedan gällde det att springa, simma, springa, simma i en följd av dopp ner och upp innan man kunde nå målet på stortorget i Karlskronas centrum. Det var en hård och tuff motvind och med en temperatur närmare 30 grader.

Så här blev resultatet:

Herrar:

1. Lars Ekman, Karlskrona och Jonas Ekman Fischer, Kalmar 2.53.02

2. Kenny Meijer, Karlskrona och Fredrik Axegård, Stockholm 2.58.06.

Damer:

1. Susanna Eckerstein och Liv Södermark, Have Fun or Die Trying 3.48.22.



Mix:

1. Jonna Hedbys, född i Karlskrona och Andre Fält, Helsingborg, 3.10.36.