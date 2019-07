Rekordstort intresse för solceller i Blekinge

Under första halvåret i år har 206 ansökningar kommit in om bidrag till solceller, det visar preliminära beräkningar som Länsstyrelsen gjort för SVT nyheter Blekinge. I fjol var samma siffra 135 ansökningar under första halvåret.

– Vi tyckte det var väldigt stora siffror förra året, men detta visar att de höga nivåerna håller i sig, säger Ann-Christine Norrby som är handläggare på Länsstyrelsen

Även Affärsverken märker av det ökade intresset för solceller och innovationsledaren Anna Hammartorp berättar att jättemånga kunder har frågor om solceller.

Anna Hammartorp menar att solskenet är Blekinges guld.