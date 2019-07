Sjukhuset har brist på blod

Det handlar om blodgruppen A+ som behövs. Blodcentralens lager ska innehålla runt hundra påsar, men under sommaren har de varit nere på drygt fyrtio påsar i lagret.

– Vi vill inte sjunka så mycket mer, ifall det skulle inträffa någon större händelse där vi behöver mycket blod fort, säger Anna Kronmar, biomedicinsk analytiker på Blodcentralerna i Blekinge.

Därför uppmanar Blodcentralen på både sin facebooksida och twitter att den som har möjlighet att lämna blod ska höra av sig till dem. Och det är främst etablerade blodgivare som eftersöks.

– Vi vill ju aldrig avvisa nya blodgivare, men i detta fallet vänder vi oss framförallt till folk som redan är givare. Vi har inte tid att vänta fyra veckor, vilket man måste göra innan man får börja ge blod, säger Anna Kronmar.

Vad bristen beror på kan inte Anna Kronmar svara på, men hon menar att folk redan har börjat svara på Blodcentralens vädjan.

– Absolut, vi har flera som har ringt in till os, och även som har gått in på hemsidan geblod.nu och bokat in sig. Vi tappar på, säger Anna Kronmar.