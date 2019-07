Löneskillnader i fotboll DO-anmäls

Kriminologen och föreläsaren Nina Rung anmälde under tisdagen de stora löneskillnaderna mellan damlandslaget och herrlandslaget i fotboll till Diskrimineringsombudsmannen, DO. Något som Thomas Lilja, ordförande för Asarums IF, är tveksam till kommer få någon effekt i klubbarna.

– Det är svårt för fotbollsförbundet att blanda sig i klubbarnas ekonomi, olika klubbar har olika möjligheter till intäkter. Däremot på landslagsnivå och VM-spel, där kan jag tycka att man behöver jobba på att jämna ut skillnaderna, säger han.

Damfotbollen får mer medialt utrymme men det saknas intresse hos publiken menar Thomas Lilja, något som han tror krävs för att lönerna ska jämna ut sig.