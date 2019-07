"Spårspring" bakom tågkaoset på Tosia Bonnadan

Bo Isaksson, chef för Trafikverkets operativa avdelning i syd, säger att de första problemen dök upp redan under fredagen.

– Vi fick tidigt indikationer om "spårspring", alltså att folk rörde sig på spåren, och då är det automatiskt stopp, eller att tågen kör i 40 kilometer i timmen. Vi körde med förseningar, men till slut blev det ohållbart.

Ronneby kommuns kris- och beredskapssamordnare Per Drysén säger att kommunen följt reglerna.

– Vi hade en bod som stod för nära spåren, men den flyttade vi direkt. Sen tog Trafikverket ett annat beslut än de gjort tidigare, alltså att köra med sänkt hastighet, och det skapade stora förseningar för tågoperatören.

All tågtrafik ställdes in under söndagen fram till klockan 18 och ersattes med bussar.

Kommer nåt göras annorlunda till nästa års marknad?

– Det vet jag inte, det får vi utvärdera tillsammans med ambulans, polis, räddningstjänst och andra parter, säger Per Drysén.