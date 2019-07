Lägret bjuder på sockrad mat och hungriga björnar

Under veckan så hålls ett jättelikt scoutläger i USA. Det är i delstaten West Virginia som 2019 års Världjamboree har samlat 50 000 scouter och deras ledare på en och samma plats.

En av alla dessa är där är Maja Brovall från Kyrkhults scoutkår.



– Det är en sån upplevelse att få åka till en nytt land och få lära sig om scouter från alla världens hörn. Det är ett once in a lifetime moment, säger Maja Brovall.



En av många saker som Maja lärt sig under lägret är att uppskatta maten hemifrån.



– Det är väldigt mycket socker i den amerikanska maten och den är väldigt annorlunda jämfört med den svenska maten. Lunchen kan bestå av en macka, en chipspåse och kanske en frukt ibland.



En annan matrelaterad fråga som är aktuell under lägret är den om att ingen får lämna mat eller matrester i sina tält – då riskerar man nämligen en högst ovälkommen påhälsning.



– Inför lägret varnade man för att inte lämna mat i tältet för att det kan komma björnar. Nu varnar man för att det HAR kommit björnar.