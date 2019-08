Äntligen: Topplistan är tillbaka

Här är låtarna som utmanar Topplistan vecka 32:



Först att utmana listan är soloartisten Linnea Andersson som bor i Bräkne-Hoby. Hon ställer upp med låten Summerlove.

Veckans andra utmanare är Linda Sofie från Ronneby. Hon står för text, musik och sång till låten Nowhere But Somewhere som är hämtad från hennes kommande EP.



Här är veckans lista:



1. Andreas Nordkvist - Blues Café

099-101 01

2. Emilio Walter - Rock n´ Roll King

099-101 02

3. Magnus Andersson - Håller Vad Jag Lovar

099-101 03

Utmanare:

Linnea Andersson - Summerlove

099-101 04



Linda Sofie - Nowhere But Somewhere

099-101 05





Rösta: