Aktieförsäljningen stärker KHK-kassan

– Vi har under våren säkrat en och en halv miljon i kapital och kommer jobba vidare med det under hösten för att få in tre miljoner, säger Per Rosenqvist, klubbchef i KHK.

Det är försäljningen av så kallade preferensaktier som hjälpt klubbkassan. Eftersom intresset från supportersidan varit för lågt så ligger supporteraktien på is, men den är inte skrotad.

– Det finns en kostnad när man tar in privatpersoner och gör ett bolag publikt, så vi tittar på det. Men intresset måste vara stort och överstiga kostnaden. Men vi vill ha medlemmar involverade i klubben, så det finns andra planer också.