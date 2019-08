Brand i centrala Hässleholm under kontroll

Branden började i ett gammalt lokstall och tog snabbt fart. När räddningstjänsten kom till platsen var byggnaden helt övertänd. Brandkåren riktade in sig på att rädda omkringliggande byggnader, bland annat en mataffär, ett bostadshus och en fabrikslokal.

Ingen människa ska ha kommit till skada och byggnaden var helt tom. Polisen misstänker att branden är anlagd, händelsen rubriceras grov mordbrand.

Danny Wiik blev vittne till händelsen.

– 150 meter längre bort såg jag en liten låga, och 15 sekunder senare var det helt övertänt. En stor eldboll och rökklot. Det gick väldigt fort.

Runt 350 personer fick evakueras från strandsatta tåg.

Flera kontaktledningar blev påverkade och en kontaktledningsbrygga har brunnit. Trafikverket har ingen prognos i dagsläget om när trafiken kan köra som vanligt genom Hässleholms central. Enligt tidiga bedömningar från platsen kan det handla om flera veckor.

Enligt trafikverkets presskommunikatör Denny Josefsson kan det komma att bli ett längre stopp norrut. Förhoppningsvis, säger han, kan vi börja använda Hässleholms centralstation för tåg som ska söderut snabbare.

Räddningstjänsten räknar med att kunna lämna platsen senast runt midnatt.

– Vi är nöjda med vår insats. Just nu brinner det i resterna i byggnaden och i kabelrännor under marken, säger Per Friis som är yttre befäl på räddningstjänsten i Hässleholm