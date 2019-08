Här är veckans Topplista

Linda Sofie och Linnea Andersson har omringat den unge kungen av rock n'roll, Emilio Walter.



Kan måhända Electric City Cowboys synthpop stjäla era öron? Eller är det Karlskronarockarna i Varg som lockar dig till att trycka in repeat-knappen.



Mer synth eller mer gitarrer? Du bestämmer genom att rösta på din favorit!



Här är veckans lista:



1. Linnea Andersson - Summerlove

099-101 01

2. Emilio Walter - Rock n´ Roll King

099-101 02

3. Linda Sofie - Nowhere But Somewhere

099-101 03

Utmanare:

Electric City Cowboys - In The The Summertime

099-101 04



Varg- Je Suis Paris

099-101 05





Rösta: