Allt fler mopeder stjäls i länet – Karlskrona värst drabbat

Stölderna har tagit fart sedan i juni i år, och Karlskrona ser ut att vara hårdast drabbad.

32 mopedstölder har rapporterats i Blekinge under sommarperioden juni och fram till halva augusti. Det är en fördubbling jämfört med 2017, då 16 mopedstölder rapporterades in under samma period.

Nästan hälften av årets mopedstölder, 14 stycken, har gjorts i Karlskrona. Under samma period förra året anmäldes bara tre stulna mopeder i kommunen.