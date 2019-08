Sölvesborgstatueringen är fortsatt populär

Sölvesborgs kommun tog tidigare i år fram en speciell tatuering i samarbete med den lokala konstnären Charlotte Pettersson.

Tanken var att den skulle fungera som en sorts souvenir från Sölvesborg. Nu, i slutet av augusti, är det 20 personer, som antingen bär den på sin hud eller som har beställt tid för att tatuera in den här inom kort.

– Jag såg den på Instagram och tänkte att det skulle vara roligt att ha en Sölvesborgstatuering, Wilma Albertsson från Norje, som har tatuerat in motivet på handleden.



I vanliga fall är Wilma väldigt hemlighetsfull med vilka motiv hon tänker tatuera in. Men just den här är det annorlunda med, hon menar att man blir en del i ett liter community.

– Man vill ju inte att all ska ha samma tatueringar men med den här så det blir lite kul liksom, säger Wilma.