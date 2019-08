Strömmingen ser bättre i Östersjön

Strömming är egentligen en variant av sill och forskarnas nya fynd är en av de små förändringar som gör den bättre anpassad för ett liv i Östersjön.

Vetenskapsradion besökte Baltic Sea Science Center på Skansen tillsammans med genetikern Leif Andersson som lett studien bakom det nya fyndet. Där jobbar marinbiologen Emma Alsing Skoog, som visar ett av akvarierna.

– Här har vi både sill och strömming. Det är faktiskt samma art, även om de har små genetiska skillnader. Sillen finns på västkusten hela vägen till Kalmarsund och där tar strömmingen vid. Man kan se att sillarna är större och strömmingarna lite mindre, säger hon.

Jämfört med livet i Atlanten bjuder Östersjön på lägre salthalter, högre temperatur och andra omgivande arter. Men ljusförhållandena är också annorlunda. Genetikern Leif Andersson förklarar.

– Östersjön är rödskiftat så material som finns i vattnet absorberar det blå ljuset så det blir mer rött ljus kvar, förklarar genetikern Leif Andersson.

Ett moln av små pungräkor sprider sig i akvariet när fiskarna utfodras.

– De börjar äta för fullt ser man. Det illustrerar hur viktigt det är för dem att se och fånga föda. Det kopplar till fyndet vi gjort, att strömmingen har en ljusreceptor som är bättre anpassad till ljusmiljön i Östersjön, säger han.

Den pyttelilla genförändring som forskarna nu hittat, gör att ögat tar upp rött ljus effektivare, så att fisken ser bättre i det ljus som finns i Östersjön. Hos sillarna i Atlantens blåare vatten finns genförändringen inte över huvud taget, men hos strömmingarna längst in i Bottenviken dominerar den helt.

– Frekvensen av Östersjövarianten ökar ju längre in i Östersjön man kommer, säger Leif Andersson.

Referens: Jason Hill et al. (2019) "Recurrent convergent evolution at amino acid residue 261 in fish rhodopsin," 2019-08332, in PNAS Latest Articles, www.pnas.org/cgi/doi/10.1073/pnas.1908332116