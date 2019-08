Årets film korades på filmfestival

Svenske Levan Akins kärleksdrama And Then We Danced kammade hem priset för Best Baltic Sea Film och regissören var själv på plats i Karlskrona för att ta emot priset. Det skriver festivalen i ett pressmeddelande.

Filmen handlar om dans, passion och homofobi i Georgien, och om Merab som dansar i det georgiska nationalkompaniet. And The We Danced hade världspremiär under filmfestivalen i Cannes tidigare i år och har vunnit ett flertal priser. Den 13 september har filmen svensk biopremiär.