Anders Gustafsson i Post Residence Club bor på Hasslö och skriver alla texter och utkast till musiken. Bandet, som även består av Patrik Håkansson, Jesper Nilsson, Boje Andreasson och Mats Berntsson, gör sen låtarna tillsammans. Inlånade till inspelningen är Maria Högfors på sång och Conny Steinmo på munspel.

Sebastian Chavez i The Suit är från Karlskrona. 2015 släpptes första singeln "Hårda drömmar" och ytterligare tre singlar har släppts. Parallellt har The Suit jobbat på tre EP varav två släpps under 2019 och en under 2020

Här är veckans lista vecka 35:



1. Linnea Andersson - Summerlove

099-101 01

2. Electric City Cowboys - In The Summertime

099-101 02

3. Emilio Walter - Rock n´ Roll King

099-101 03

Utmanare:

Post Residence Club - Det händer om och om igen

099-101 04

The Suit - Lyrik

099-101 05





Rösta: