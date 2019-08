Vi har att vänta oss en varm och kvav förmiddag med lokala regn och åskskurar. På kvällen och natten kommer en svalare luft dominera.

– Fredag och lördag kan vi vänta oss ett stabilare väder med goda chanser till solsken och runt 20 grader, säger Madeleine Granlund meteorolog på SMHI.

Ingen nederbörd under fredag och lördag men under söndagen kan det komma in lite regnskurar.