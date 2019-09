Mindre pengar till kyrkan när medlemmarna blir färre

– Budgetarbetet de kommande åren blir en utmaning. Det måste vi ta på största allvar, säger kanslichef Per Gustafsson på Karlskrona-Aspö pastorat.



Det är i huvudsak kyrkoavgiften som beräknas minska under den här perioden. För pastoratet i Karlskrona betyder det cirka 1, 5 miljon kronor. Det är 5 procent av den totala budgeten.



– Vi har haft mer utträden än vanligt.



Eftersom Svenska kyrkan har en två års eftersläpning i budgeten är det först nu man ser konsekvensen av 2016 till 2018-års utträden. Och tappet beräknas fortsätta i samma snabba takt.



– Tittar vi på prognosen ser vi att vi inte kan räkna med någon ökning av kyrkoavgiften de kommande åren.



I slutet på oktober ska kyrkorådet anta ett budgetförslag till kyrkofullmäktige för att möta minskningen av intäkterna.



Kanslichef Per Gustafsson vill inte säga vilka delar som kan komma att skäras ner på. Men klart är att mellan 60-70 procent av kyrkoavgiftsbudget rör personalen.