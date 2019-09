350 elever dabbade för ökad vi-känsla

Det är för att öka "vi-känslan" som Prästslättsskolan skrivit, repat och spelat in låten som heter just Prästslättsskolan och under tisdagen var det dags för premiär.

350 elever samlades på skolans fotbollsplan för att svänga sina lurviga i den dans som skolan repeterat in.

Linus Svensson är musikproducent och musiklärare på skolan och den som skrivit text till låten.

– Det är härligt att vi har en sång till skolan, det har inte funnits innan. Det är trevligt att ha en sång som får oss att känna att vi är en enda skola.

Se filmen på dansen



Sedan skolstarten har eleverna repat inför dagens uppträdande som också utgör världspremiären för låten.

– Det kändes bra och var roligt! Den är bra, skön och härlig! Men jag skulle nog inte lyssna på den hemma, säger Melvin Olsson som går i tredje klass.

– Dansen börjar lite långsamt och sen drar den igång mer i refrängen. I dansen så går man fram och tillbaka, fångar hjärtan, dabbar, viftar med armarna och håller i varandra och gungar, berättar femteklassaren Alva Isaksson.