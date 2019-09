JUST NU: Mats Lusth blir KHK:s nya tränare

Lusth kommer senast från Mora IK där han togs in under 2018 för att träna laget under kvalet till SHL. Laget höll sig kvar men stod inför kval även ett år senare - och degraderas då till hockeyallsvenskan. Klubben valde då att i våras säga upp kontraktet med Lusth.



Mats Lusth har vunnit tre SM-guld som spelare, två med Färjestad och ett med Malmö. Han har tränarmeriter från bland Italien, Frankrike och Malmö, som han var med och tog upp till SHL 2015.

Inför säsongen rekryterade KHK Phil Horsky som ny huvudtränare, men ungefär fyra månader senare och bara elva dagar innan seriepremiären valde Horsky att på egen begäran lämna uppdraget. Ett beslut som enligt Phil Horsky grundades i familjeskäl.

Klubbens ordförande Tobias Larsson har avböjt att kommentera och bollar frågan vidare till sportchef Patric Larsson som vi inte har fått tag på.



P4 Blekinge har däremot pratat med Mats Lusth själv, men han vill inte kommentera uppgifterna.