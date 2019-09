Bakterierna som tycks knäcka PFAS

Henrik Kylin, professor i miljökemi vid Linköpings universitet förklarar lite mer vad det handlar om.

– Vad de har gjort är att de har hittat en bakterie som faktiskt kan plocka bort fluor från kolkedjan, under speciella odlingsbetingelser. Och det är unikt eftersom just bindningen mellan kol och fluor är så otroligt stark, säger han.

PFAS är ett samlingsnamn för tusentals industriellt framställda organiska ämnen, där kolkedjorna är fyllda med flouratomer.

Eftersom de har förmåga att bilda vatten-, fett-, och smutsavvisande ytor används de i en rad produkter. Som impregnerade textilier och rengöringsmedel till exempel.

Men samtidigt bryts de ned mycket långsamt, eller inte alls, i naturen.

Många av dem ansamlas i organismer, och studier med försöksdjur har visat att höga halter i kroppen kan ge bland annat leverskador och påverka reproduktionsförmågan.

En rad företag har nu slutat använda PFAS, eller håller på att fasa ut dem.

Men så kommer nu de här PFAS-nedbrytande bakterierna in i bilden också.

I studien tittade forskarna närmare på en bakterie, kallad A6.

Under 100 dagar fick den vistas med två olika sorters PFAS, och med hjälp av bland annat järn lyckades bakterien bryta ned en stor del av PFAS:en.

Henrik Kylin om studien igen:



– Den kommer med ny kunskap. Jag skulle säga att det är början på ett nytt fält där man kan börja tillämpa sådana här mikrobiologiska metoder för att rena upp förorenade områden, Men vi är inte där ännu. Det kommer att ta ett antal år innan man kan gå bortom labbmiljön.

