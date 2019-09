100 nya jobb utlovas på tidigare Lagerbergs

Företaget har fått ett nytt miljötillstånd som tillåter en dubblerad slakttakt.

– I dag slaktar vi 56 000 kycklingar per dag, säger Daniel Magnusson.

Fabriken har under de senaste tre åren förberetts för en stor utökning och planen är att om ett par år ska mellan 22 och 23 miljoner kycklingar slaktas per år. Och det krävs mer personal under de kommande åren.

– Följer vi den här visionen kommer det att behöva nyanställas 100 personer, säger han.

Stefan Olofsson som är näringslivschef i Sölvesborgs kommun är nöjd.