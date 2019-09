Färre kalvar kan begränsa årets älgjakt

Förra årets torka förde med sig både bränder och uttorkad mark – inte bara människorna drabbades utan även djuren i skogen.

Värmen och torkan i kombination har inneburit att älgarnas reproduktion minskade med uppemot 20 procent.



Det innebär att jägare under årets älgjakt behöver vara extra noga med sina rapporteringar kring älgbeståndet.

– Vi har haft en sjunkande reproduktion under några år och förra året var extremt. Därför uppmanar vi alla jaktlag att vara snabba och noga med att rapportera in sin älgobservationer. Det vill säga de älgar man ser de första sju dagarna under jaktens första månad, säger Karin Stoeckmann som är Blekinges jaktvårdskonsulent från Jägarförbundet.

Detta för att kunna följa upp data om hur älgarnas reproduktion har utvecklats. Ser läget för dåligt ut för älgarnas förökning så kan det leda till en adaptiv förvaltning där man förändrar antalet älgar som får skjutas under årets jakt.



– De rapporter vi fått in hittills från länet är att man ser färre älgkalvar än normalt . Blir det så att vi sammanlagt ser färre älgar än vi förutspått så måste vi anpassa avskjutningen därefter, men man ska inte göra något förhastat, säger Karin Stoeckmann.