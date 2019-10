Förbättrad överlevnad vid prostatacancer

Det visar en studie i tidskriften Acta Oncologica, där man studerat överlevnaden hos patienter mellan 1998 och 2016.

Under den perioden ökade medianöverlevnaden med sex månader, och den största ökningen har skett hos män mellan 60 och 69 år.

De senaste åren har det har skett förändringar vad gäller diagnostik, behandling och uppföljning av prostatacancer, enligt ett pressmeddelande från Uppsala Universitet. Till exempel har cellgiftsbehandling vid avancerad prostatacancer ökat.



