Det är den vanligaste färgen på bil i Blekinge

Förra året var nästan var tredje ny bil just vit till färgen.



– Under 2008 registrerades 17 000 vita personbilar i landet. Tio år senare är siffran 97 000. Samtidigt minskar andra färger. Exempelvis registrerades endast 139 bilar med färgen ljusgul under förra året, säger Susanne Landström, sektionschef på Transportstyrelsen i ett pressmeddelande.



I Blekinge bryter man inte detta mönster och topplistan på de 10 populäraste färgerna på bilar är samma som för hela riket.

De 10 mest populära färgerna på bilar i både Blekinge:

Vit - 16 153 bilar

Svart -13 864 bilar Grå - 13 077 bilar

Röd - 11 549 bilar

Silver - 9 406 bilar

Blå - 7 759 bilar

Ljusgrå - 7 613 bilar Mörkblå - 4 328 bilar

Mörkgrå - 3 795 bilar

Ljusbrun - 3 346 bilar

I Blekinge finns det enligt Transportstyrelsen 823 bilar med okänd färg.