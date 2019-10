Benjamin Fadi stannar i Sverige – går emot FKK:s styrelse

Därmed går han emot fotbollsklubbens styrelse, som redan i våras köpte flygbiljetter åt honom hem till Ghana. Detta i samband med att Migrationsverket avslog Benjamin Fadis ansökan om förnyat arbetstillstånd. Något som FKK:s styrelse överklagade.

De bestämde då att fotbollsspelaren skulle invänta Migrationsverkets besked i hemlandet. Men Benjamin Fadi har ändrat sig:

– Yeah, I will stay in Sweden until I hear something from them.

Peter Christensson är sportchef i FKK.

– Jag har ju avrått Benjamin från att stanna här. Det är bättre att han åker hem till familjen och så kan vi börja om processen därifrån.



Men hemma i Ghana är pressen stor från familjen att Benjamin Fadi ska försörja dem så snart han landat. Men han vill inte ge upp fotbollskarriären.



Och vad gäller framtiden säger Peter Christensson att klubben inte tänker släppa taget om Benjamin Fadi, utan hoppas att han ska återvända till laget:



– Det finns definitivt ett intresse av det. Det gör det.