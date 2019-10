Emilia Marcolin vill ha frågor om sin cancer

Det hela började med att Emilia fick en jobbig hosta runt nyår som inte ville ge med sig och efter några besök hos vårdcentralen och antibiotikakurer mot misstänkt lunginflammation fick hon sen tid till röntgen och vidare provtagning på körtlarna som visade på Hodgkins lymfom.

Sen hände massor, för cellgiftbehandlingen som behövde sättas in kan påverka fertiliteten, så Emilia fick snabbt hjälp med IVF-behandling för att kunna frysa in ägg för att ha en chans att kunna få barn i framtiden.

Och därefter drog behandlingen igång med cellgifter varannan vecka på sjukhuset i Lund. En nål in i den lilla porten som sitter under huden på bröstet och så cytostatika in i slangen.

Och när hon sitter där och får sin behandling delar hon med sig av det som sker och hur hon känner sig på sina sociala medier och hon ber också folk att ställa frågor, inga frågor är dumma skriver hon- och frågorna rullar in.

– Jag kände att det fanns ett behov, dels för att få hjälp med min egen bearbetning, men jag upplever också att det finns de som är rädda för att fråga och inte vet vad man får fråga om.

Får man fråga dig om vad som helst som gäller din cancer?

– Ja, jag vill hellre att folk frågar än att de undviker det. Hellre en rak fråga än att någon böjer undan och inte vågar ta kontakt, säger Emilia.