Matakuten öppnar i Karlshamn

Bakom projektet här står Karlshamns kommun som också lyckats knyta till sig ett antal av ortens matvarubutiker.



Även lokala föreningar och Svenska Kyrkan ställer sig till förfogande när det gäller att få ut maten till de som behöver den.

–Jag insåg att det slängdes mycket mat och när jag började gräva i det så snubblade jag över konceptet med Matakuten, säger Robert Furlong som jobbat med att det här projektet ska bli verklighet i Karlshamn.



Första veckan så körde man en testvecka där bara två butiker var involverade och man fick in 800 kilo mat som distribuerades av Matakuten i Karlshamn.



På Matakuten i föregångsstaden Gävle fick man under förra året in 200 ton mat som sedan distribuerades.