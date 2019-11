Stödkassen stänger sin verksamhet

SVT har under en tid granskat Stödkassen och försökt att få ut uppgifter om hur mycket pengar som samlats in genom åren och vad pengarna har gått till.



Men de ansvariga - som fått in pengarna på sina privata konton - har inte velat redovisa hur mycket pengar som de samlat in under åren.



Stödkassen skriver på sin Facebook-sida att de inte längre har någon ork och att de nu ska samla sig.

"Men det kommer förhoppningsvis en dag då vi kan gå vidare och kanske orkar köra på igen."