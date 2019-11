Åttonde veckan i rad för oslagbar Topplisteetta

Den här gången utmanas de av två riktigt etablerade musiker. Först Olofströmsmusikern Ingvar Björnson med nya låten Direction som för ovanlighetens skull är på engelska.

Den andra utmanaren är Nicole Sabouné från Sölvesborg, som släpper ny musik för första gången på fyra år. Hon har två album i bagaget och var dessutom med i tv-programmet The Voice där hon gick till semifinal.

Här är veckans lista vecka 46:



1. Monopol Boyz - Together Forever

099-101 01

2. Anna & Co - Jag Tar En Dag I Sänder

099-101 02

3. Felicia Green - 2am Ghosts

099-101 03

Utmanare:

Björnson - Direction

099 - 101 04



Nicole Sabouné - Nowhere To Go

099 - 101 05





