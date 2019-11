Helikopter från Kallinge söker efter försvunna sexåringen

Pojken försvann under torsdagseftermiddagen och under natten har ett stort sökpådrag pågått, som väntas återupptas under fredagsförmiddagen.

Även resurser från tredje helikopterskvadronen i Kallinge har deltagit under sökningarna, detta genom sök med en så kallade helikopter 15.

– Vi ligger på lite höjd med helikopter och spanar med värmekameran på nattetid. Dagtid kan man gå ner lite och spana optiskt, det vill säga titta över området, säger Peter Forslund är major på tredje helikopterskvadronen.

Har ni möjlighet att sätta in ytterligare helikopter om begäran finns?

– När polisen hör av sig så avgör vi utifrån tillgängliga resurser här och nu. Det hänger lite på vad som finns tillgängligt just när förfrågan inkommer.