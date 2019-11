Ida Almqvist: Att vara tyst länge kan ge boost

Retreaten beskrivs som en möjlighet för den som vill att gå in i total tystnad under en längre period.

Ida Almqvist jobbar på Mindful & yoga i Karlskrona där det ibland anordnas tysta retreat.

– Tanken är att man ska få en boost av att under en längre period vara tyst och med sig själv. Att lättare kunna blicka in i sig själv och känna in sig själv, säger Ida Almqvist.

Kursen börjar med att deltagarna tillsammans går in i tystnad. Den enda röst som hörs tillhör Ida och deltagarna äter, dricker té och befinner sig i tystnad under hela dagen.

– Överlag är vi inte så jättevana att vara tysta i en hel dag. Även om vi kanske inte pratar hemma så har vi kanske radio, tv eller dator på.

Helena Rybczynska är en av dem som deltagit i ett retreat. Hon beskriver att hon lever ett aktivt liv där hon lätt fastnar i tankar och känslor.

– När jag läste om detta så kände jag att det kunde vara något för mig. Jag kände att jag fick distans till allting jag hade i huvudet och kunde sortera bättre vad som var mina egna tankar och känslor och andras tankar och känslor.